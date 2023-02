Heart, Chiz mainit, matamis ang V-Day

Para sa pag-ibig at kaarawan ay bumalik ng Pilipinas si Heart Evangelista, para makasama ang mister na si Sen. Chiz Escudero.

Iniwan muna ni Heart ang Paris para sa magaganap na birthday celebration niyo ngayong Valentines’ day.

Nauna nang pinagbigyan ni Heart ang advanced birthday treat sa kanya ng kaibigang beauty doctor na si Aivee, kung saan nag-dinner sila sa mamahaling resto sa Tagaytay.

Masisilip sa Instagram ni Heart ang mga photo na kasama rin ang mister ng beauty doctor, pati na ang glam team niya.

Siyempre, kasama ang asawang si Chiz, na hindi rin nagpahuli sa outfit na coat and jeans with white undershirt.

Sa tamis ng mga halakhak nina Chiz at Heart ay parang nakikinita-kinita na nila ang magiging kaganapan sa pinagsamang Valentines at birthday celebration ng dalawa.

Sabi nga, mainit ang araw ng mga puso nina Heart, Chiz, ha!

Jodi todo emote dahil kay Thirdy

Emotional si Jodi Sta. Maria nang maisip ang posibleng maging kaganapan sa anak niyang si Thirdy. Hindi na nga niya ito maitatratong baby pa.

Sa tweet, nagpahayag si Jodi sa inaasahang pagbabago kay Thirdy na sasabak na nga sa kolehiyo.

“My first born and only child. I still can’t believe magco-college na siya this year. Parang kailan lang hinahatid pa namin siya sa prep school. #sentihits,” sabi ni Jodi.

Hindi mapigilan ni Jodi na maging sentimental lalo at nakaposte rin ang larawan ng anak, na binatang-binata na nga.

Hindi rin makapaniwala ang mga fan ni Jodi sa pagbibinata ni Thirdy. Ang bilis nga raw ng panahon.

Teka, marami ang nagsasabing magkahawig daw sina Thirdy at Joshua Garcia, ha!

META: Super emotional si Jodi Sta. Maria nang mapag-usapan ang magiging pagbabago sa anak niyang si Thirdy. Ang bilis nga kasi ng panahon, kaya super senti si Jodi.

Vince Tanada kabado sa ‘Ninoy’ movie

Challenge para kay director Vince Tanada na mapantayan o mahigitan sa box-office ang “Katips” ng bago niyang movie na “Ako si Ninoy”.

Ngayong naka-full promo na ang lalabas ding movie ni Direk Darryl Yap na “Martyr or Murderer”, nanawagan na si Vince sa mga kapwa niya kakampink na suportahan ang kanyang bagong fproject.

Umabot na nga ito sa puntong pinangako sa tweet nito si Nadine Lustre ang kukunin nitong bida sa kanyang susunod na project, kapag umabot sa inaasahan nitong porsiyento ng mga bumuto kay dating Vice President Leni Robredo ang manonood ng movie.

“Kahit 10% lang ng 15M real people ang manood ng #AkoSiNinoy sa mga sinehan, promise talaga kukunin ko si Nadine sa next movie.”

Nag-hashtag pa ito sa kanyang mensahe ng #PresidentNadine para makuha ang simpatiya at suporta ng mga panatiko ng aktres.

Halatang kinakabahan si Vince na hindi pumatok sa takilya ang bago niyang pelikula kaya nakikiusap siya sa mga fan.