Hanep ka boy! Pinoy speedskater Peter Groseclose sokpa sa 2024 Winter Youth Olympics

NAKASIGURO na ng kanyang silya ang 15-anyos na si Peter Groseclose sa 2024 Winter Youth Olympic Games matapos magkuwalipika sa sinalihang tatlong events sa katatapos lamang na 2023 ISU Junior World Short Track Speed Skating Championships sa Dresden, Germany.

“The news that I’ve been waiting for all week! Peter qualifies for the 2024 Winter Youth Olympic Games in South Korea! Congratulations Peter, the proud parents, and to Coach Jimmy Jang and Simon Cho for honing an astounding athlete with great potential,” sabi ni Philippine Skating Union (PHSU) Lresident Dyan Nikki Cheng.

“This is only the 3rd time the Philippines make it to the quadrennial meet, thank you for making it happen. Mabuhay ang atletang Pilipino!”

Unang pagkakataon na nakapagkuwalipika ang Filipino-American na si Groseclose sa prestihiyosong Winter Youth Olympic Games matapos itong sumabak nakaraang taon sa mga qualifying event gayundin sa Four Continents na torneo subalit nabigong makatuntong sa Olimpiada.

Makakasabak si Groseclose sa sinalihan nitong tatlong event na men’s 500, 1000 at 1,500 metro.

Una nang nakapagpadala ang Pilipinas sa Winter Youth Olympics sa pagkuwalipika ni Julian Macaraeg. (Lito Oredo)