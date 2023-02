Guido Van Der Valk kapit-tuko sa tuktok

BINADYA ni Guido Van Der Valk ng Netherlands ang pukpukang sa kumbinsidong yugto, tumirik lang sa katapusan, pero napalaki sa dalawang palo ang kalamangan kay Zanieboy Gialon sa 74 sa malupit na kalagayan ng The Country Club Invitational Huwebes ng hapon sa Sta. Rosa, Laguna.

Nagbanta ang Manila-based Dutchman sa ligtas sa pinakamabigat niyang pagsubok sa TCC sa tatlong araw, ‘di natinag sa grupo at dumistansya ng lima tapos ng 15 butas sa pinakamahigpit na karibal ng torneong inoorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc.

Pumalya ang dayuhan sa kambal na tinawag niyang ‘palpak’ na diskarte ang dalawang bogey sa huling tatlong butas at naglapit kina Gialon at rumatsadang si Lloyd Go sa tersera (71-225) na mga palaban pa rin sa asam ng lahat na kampeonato sa bawat ICTSI (International Container Terminal, Inc.)-Philippine Golf Tour.

“I’m a little bit disappointed with the end-result because I played really good for about 15 holes and then just had a couple of bad swings in the end,” bulalas ni Van der Valk. (Ramil Cruz)