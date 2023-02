Ghost Hunters, Nasampolan ng Teleportasyon ng Engkanto

Mga ka-Misteryo ano ang gagawin niyo kung bigla kayong nalipat sa ibang lugar sa isang iglap, yun pala ay nakapag-teleport na kayo.

Paano kung ang teleportasyon niyo ay kagagawan ng engkanto, matatakot ba kayo?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin natin ang Totoo!”

Si Zards na isang Ghost Hunter ay hindi pa rin niya makalimutan ang nangyari sa kanila.

Misteryo: “So totoong nag-teleport kayo gawa ng engkanto? Saan kayo napunta nung gabing iyon?”

Zards: “Parang panaginip lang nangyari sa amin. Bigla kami napunta sa harap ng 2 pang Ghost Hunter na naghihintay sa amin sa malayong lugar, yun kasi ang usapan namin. Mauna muna kami sa kawayanan para makausap ang engkanto at maghintay muna sila sa taas sa bukana ng grotto ni mama Mary at kapag nakabalik kami sila naman ang pupunta sa kawayanan. Nagtaka kami lumitaw kami sa harap nila pero hindi nila kami nakikita at hindi kami marinig. Matindi nun hindi rin namin sila mahawakan.”

Misteryo: “So natakot ka nung oras na yun parang feeling niyo mga kaluluwa o patay na kayo?”

Zards: “Yes natakot ako. Hindi kasi ako nag-protection prayer para may makita at maramdaman ako kaya yun ang nangyari. Nagtaka ako kasi may araw yung side namin samantalang gabi naman talaga nang magpunta kami sa kawayanan.”

Misteryo: “Yung sabi mong nagtry kayo na hawakan sila, ano ang feeling? Para bang nadudulas lang kamay niyo kapag hahawakan niyo sila?”

Zards: “Oo kitang-kita sa video namin nadudulas lang kamay namin. Nag-try pa nga kasama kong Ghost Hunter na hawakan yung plastik na may pagkain, hindi niya rin nahawakan.”

Misteryo: “Grabe pambihira pala yung karanasan niyong yan. Pero paano kayo nakabalik sa dating lokasyon niyo?”

Zards: “Bigla kaming bumalik sa kawayanan at yun gabi na uli kaya nagdesisyon na kaming umalis. Hindi ako makapaniwala na nagawa yun ng engkanto, na-teleport kami.”

