Friendship ng paslit, Aeta good vibes hatid sa netizen

Good vibes ang hatid ng TikTok video na inupload ng account user na si MareMo matapos ipakita ang kaniyang pamangkin na game na game makipaglaro at isinama sa pamamasyal ang anak ng kanilang farm caretaker na katutubong Aeta.

Sa nasabing video, makikita ang pagkakapit kamay ng pamangkin ng uploader at ang kalaro nitong bata na cute na cute na naglalakad at sumakay sa escalator.

Ayon pa sa video, bagama’t magkaibang wika ang sinasalita, naging magkasundo pa rin ang dalawa. Nahihiya man daw ang batang Aeta dahil lumaki ito sa kabundukan, hindi naman hinayaan ng kaniyang pamangkin na mahiya ito at pinakilala pa ang mga bagong bagay dito!

Umani ng nakakaantig na komento ang nasabing video mula sa mga netizen.

“All of you raised your pamangkin right ate, kudos to you po!,”saad ng isang user.

“A well-raised kid. Walang discrimination sa puso ng bata and your nephew is very pure,” sabi naman ng isa.

Sa huling bahagi nga ng video, sinabi ng pamangkin ng uploader na orderan din ang kaniyang new friend ng damit pantulog dahil wala itong dala at ang suot din nitong damit ay galing din sa paslit.

Umabot na sa 1.1 million views ang video habang nakatanggap din ito ng nasa libo-libong like at comment. (MJ Osinsao)