DOE tinimbrehan ng Israeli firm: Langis naispatan sa Palawan

Masayang ibinalita ng Israeli firm Ratio Petroleum sa Department of Energy (DOE) na natukoy nila ang dalawang lugar na posibleng may malaking imbak ng langis at gas na maaaring maging sagot sa energy security ng Pilipinas.

Sabi ng DOE nitong Huwebes, Pebrero 9, may natukoy na dalawang posibleng makuhanan ng langis ang Ratio Petroleum at 20 lugar sa loob ng contract block nito ang sinusuri kung alin ang angkop para sa well dril­ling para makumpirma kung may oil at gas deposits sa lugar.

Ang Ratio Petroleum ng Israel ang operator ng Service Contract No. 76 na matatagpuan sa karagatan ng Palawan. Nakuha ng kompanya ang SC 76 nung October 2018 at $34.35 milyon o halos P1.9 bilyon ang inaasahan nitong magastos para sa mga pag-aaral, data gathe­ring at drilling activities sa loob ng unang pitong taon ng kontrata nito.

Matatagpuan ang SC 76 hilaga ng East-Palawan Basin at 648,000 ektarya ang lawak nito. Mula 80 hanggang 1,700 meters naman ang lalim ng karagatan doon.

May pitong taon ang Ratio Petroleum para sa exploration ng SC 76. Tatlong phases ito gagawin. Ang unang phase ay ang pagkuha ng 2D seismic data na nagsimula noong October 2018 at ang pangalawang phase ay ang pagkuha ng 3d seismic data para mas makita nang mabuti kung saan doon dapat gawin ang drilling. Matatapos ang second phase na ito sa susunod na dalawang taon.

Drilling na ng exploration well ang gagawin sa third phase para malaman at makita na kung may oil at gas sa lugar. Malaki ang pag-asa ng Ratio Petroleum na may oil at gas sa lugar.

“Ratio Petroleum’s initial work program has resulted in the identification of numerous leads that emphasize the prospectiveness of the basin. Several leads show clear anomalies, which supports the concept of the basin being gas prone,” sabi ni Energy Undersecretary Alessandro Sales. (Eileen Mencias)