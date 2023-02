Dina ayaw nang pag-usapan si Alex

Napansin mo ba, Dondon (my dear editor), na sa guesting lang sa ‘Fast Talk’ ni Boy Abunda sa GMA-7 nagsalita si Dina Bonnevie tungkol sa naging ‘encounter’ nila ni Alex Gonzaga?

Sa guesting kasi ni Ms. D (paboritong tawag sa kanya) sa YouTube channel ni Ogie Alcasid, hindi na nagsalita about Alex ang premyadong aktres.

Sa ipalalabas din bukas na one-on-one nila ng kapwa niya ‘Underage’ beauty na si Snooky Serna sa YouTube channel naman nito, wala ring topic about the sister of Toni Gonzaga.

May isang tinanong ako at kinumpirma nito sa akin na first and last na talaga ‘yung sa show ni Kuya Boy ang topic about Alex. Hindi na rin daw magsasalita pa si Ms. D tungkol doon.

Sabi ko nga sa nakausap ko, tama rin naman ang desisyon na ‘yon ni Ms. D. So, patahimikin na ang issue about Alex dahil maayos namang naikuwento ni Ms. D ang naganap sa kanila ng sister ni Toni.

Anyway, excited ako sa chikang nakarating sa akin na papasok si Ms. D sa isang existing series ng Kapuso Network.

Naghihintay na lang daw ang premyadong aktres para sa pagsisimula niya sa project na ‘yon.

So bongga!

Ian, Ogie kinasasabikan sa Switzerland

Alam mo, Dondon, sa February 15 pa ang alis ni Ogie Alcasid pa-Switzerland kaya makakapag-celebrate pa sila ng wifey niyang si Regine Velasquez-Alcasid ng Valentine’s day.

For sure, may inihahandang surprise si Ogie for Regine dahil more than two weeks din siya sa Europe, huh!

Aalis si Ogie for Europe para sa two shows nila ni Ian Veneracion, isa sa Geneva at isa sa Zurich.

Happy nga pala si Ogie dahil ipinarating sa kanila ng mga taga-Switzerland na ang ganda ng feedback para sa ‘KilaboTitos’ shows nila roon ni Ian.

In fairness, ang tagal na rin kasing walang Pinoy stars na nagsu-show sa Europe, huh!

Ilang friends din namin from Geneva ang nagkuwentong nakabili na sila ng tickets para sa ‘KilaboTitos’ concert doon nina Ogie at Ian.

So nice!