Barbie doll ginawang chopstick sa handaan

Aliw na aliw ang mga netizen sa TikTok video na inupload ng account user na Overtime dahil sa nakakatawang ginawa ng isang ama sa Barbie doll na ipinampalit niya sa chopstick!

Talagang matatawa ka sa paraan ng paggamit ng ama sa manika at sa kakaibang ginawa nito.

Makikita sa video na habang totoong mga chopsticks ang gamit ng kasabay ng lalaki sa pagkain, walang pag-aalinlangang gamit nito ang Barbie doll sa pagkuha ng pagkain dahil naubusan na umano ang mga ito ng chopstick!

“We ran out of chopsticks so dad used my sister’s barbie,” caption sa video.

Kaya naman pati mga netizen ay hindi napigilang mapahagalpak sa tawa at magbigay ng komento sa video.

“I’m a Barbie girl…in a sushi world…” aliw na sey naman ng isa pa.

“Seems like he has done this before, with everyone carrying on so casually,” saad pa ng isa.

“I would’ve been on the ground CRYING from laughter,” aliw na aliw ring komento ng isang user.

Umabot na sa higit 5 milyong views ang nasabing video. (MJ Osinsao)