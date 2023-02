Baby na may bingot pinagkakitaan: Jessy sumigaw ng harassment vs mga fake YouTuber

Sunod-sunod ang post ni Jessy Mendiola sa Instagram story, na humihingi ng tulong sa mga netizen, na i-report ang mga YouTube channel na nagpapakalat ng kuwento na kesyo may bingot nga raw ang baby nila.

Bagamat naipakita na nga ni Jessy ang baby nila ni Luis Manzano na pagkaganda-gandang bata, ang concern nga niya ay ang ‘pambabastos’ naman sa mga bata na may ganung kundisyon.

Pinost nga niya ang mga YT channel na ang content ay puro peke. Isang channel nga ay may titulo na Kasambahay ni Luis nagsalita na’! May binulgar na kinagulantang ng lahat.

Makikita nga ang thumbnail ng mga photo nina Jessy, Luis, at isang baby na may bingot nga, na tinakpan lang ang mga mata. Gusto ngang palabasin sa content na `yon na baby `yon nina Luis at Jessy.

Ang isang photo naman ay may titulo na ‘Emosyonal: Jessy Mendiola sa tunay na kalagayan ni Baby Peanut’. At ganun pa rin ang thumbnail, na may photo nina Luis at Jessy, at baby na may bingot, bagamat nakatakipa ng mga mata.

Sa ikatlong photo ay ganun pa rin, na may baby na may bingot, at photo nina Luis at Jessy. Pinalabas sa content na `yon na tila na-interview kuno si Jessy na nagsabing, “Hindi namin expected na ganun!’ na ang title ay ‘Nagsalita na! Luis Manzano at Jessy Mendiola! Baby Peanut may cleft lip nga ba talaga?’

Heto nga ang panawagan ni Jessy:

“Please help us take down this video/account by clicking the link and report as harassment.

“It is never okay to spread fake news. It is never ok to spread negativity about having cleft palate/lip. Respetuhin sana natin ‘yung totoong may ganito,” sabi ni Jessy.

Kaloka naman kasi ang ibang YouTuber, na para lang kumita ng pera, kailangang magpakalat ng fake news, at birahin ang mga taong nananahimik, ha!

Eh, ang hirap din kasing mag-report sa panahon ngayon. Lalo na at mga wala naman silang mukha sa YT channel na ginagamit nila, ha! (Rb Sermino)