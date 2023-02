Babu na rin sa Brooklyn! Kevin Durant mas bet disyerto sa Phoenix

NAGSAWA na ang Brooklyn Nets kay Kevin Durant kaya ite-trade na nila ito patungong mainit na disyerto sa Phoenix Suns.

Kinumpirma ito ng Yahoo Sports.

Ipadadala naman ng Suns si Jae Crowder na hindi pa nakakalaro ngayong season matapos nitong mag-request ng trade sa offseason.

Mapupunta rin sa Brooklyn sina Mikal Bridges, Cam Johnson at apat na first-round draft picks sa 2023, 2025, 2027 at 2029 at 2028 pick swap, ayon sa ESPN.

Pagkatapos na i-trade ng Nets si Kyrie Irving sa Dallas Mavericks, kinausap rin ng opisyales ng Brooklyn si Durant.

Lumaro si Durant ng 39 games sa Nets ngayong season bago nagkaroon ng MCL sprain sa kanang tuhod.

Inaasahang mananatili sa sideline si Durant sa All-Star break kaya posibleng ang unang laro niya sa Suns ay sa susunod na buwan pa. (Elech Dawa)