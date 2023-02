Alex Eala tatanggap ng PSA President’s Award

HINDI makakalimutan ang ginawa ni Alexandra “Alex” Eala, ang magandang batang darling ng Philippine tennis ngayon, na maitala ang isang milestone noong 2022 nang makuha ang 142nd US Open Juniors girls championship.

Ang 17-taong-gulang na southpaw ay nanalo sa finals nang hindi nakatikim maski isang set na kabiguan upang i-highlight ang kanyang 6-2, 6-4 dominasyon sa third seed na Czech na si Lucie Havlickova sa finals sa Billie Jean King National Tennis Center sa Flushing Meadows.

Isang estudyante ng Rafael Nadal Academy at Globe Ambassador, ang 5-foot-9 stunner ay nagmamay-ari na ng dalawang grand slam title sa doubles competition noong 2019 Australian at 2021 French Open.

Dahil dito, hinirang si Eala para sa President’s Award sa darating na San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (SMC-PSA) Annual Awards Night.

“Her sacrifices and relentless drive to improve her craft should serve as template to success. Alex Eala is truly worthy to be a role model especially among the Filipino youth,” sabi ni PSA President Rey Lachica, sports editor ng Tempo.

Itinakda sa Marso 6 sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel, ang tradisyunal na gabi ng parangal ng pinakamatandang media organization sa bansa ay ihahandog ng Philippine Sports Commission at Cignal TV, at mahusay na suportado ng Philippine Olympic Committee, Tagaytay City Mayor Abraham Tolentino, MILO, MVP Sports Foundation, Smart, 1Pacman Rep. Mikee Romero, Philippine Basketball Association, Rain or Shine, ICTSI at OKBet. (Lito Oredo)