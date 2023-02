3rd gold sa 2023! EJ Obiena wagi sa Copernicus

INANGKIN ni 2020+1 Tokyo Olympian Ernest John “EJ” Obiena ang ikatlong ginto sa ikalimang event sa pagwawagi muli sa 2023 Orlen Copernicus Cup World Athletics Indoor Tour Gold Cup madaling araw ng Huwebes (oras sa Pilipinas) sa Torun, Poland.

Itinala ng World No. 3 ang sa taaas na 5.87 metro upang manatiling perpekto sa podium finish sa limang torneo ngayong 2023, na nagsisilbing preparasyon nito sa target na 2024 Paris Olympics.

Binigo ng 27-anyos na si Obiena ang 11 iba pang karibal kabilang na si Rutger Koppelaar ng the Netherlands, na nagtala ng personal best na 5.82m at si Ben Broeders ng Belgium na tinalon din ang personal best na 5.82m.

Tinangka ni Obiena basagin ang kanyang personal best at Philippine indoor record na 5.91 meters nang dalawang beses subalit kapwa nabigo sa 5.92 at 5.95 metro.

Ibinulsa ni Obiena ang kanyang unang gintong medalya sa Golden Perche En Or sa Roubaix, France at sinundan ng kanyang tagumpay sa Orlen Cup Lodz din sa Poland.

Nakakuha din siya ng pilak mula sa Springer International sa Cottbus, Germany at isang tansong medalya kagandahang-loob ng Mondo Classic sa Uppsala, Sweden. (Lito Oredo)