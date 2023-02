3 Pisay student nakaginto sa Global Youth Invention Fair

Nanaig ang mga mag-aaral mula Philippine Science High School main campus matapos nilang mabingwit ang Gold Award sa idinaos na 2023 Global Youth Invention and Innovation Fair noong ika-19 hanggang 22 ng Enero.

Inorganisa ito ng Indonesian Young Scientist Association (IYSA), Institut Pertanian Bogor (IPB) at Department of Food Science and Technology.

Ilan sa mga kategorya nito ay Social Science, Environmental Science, Innovation Science, Life Sciences, Engineering Technology, at iba pa.

Kasama sa mga nagwagi sina Francesca Rain Lee, Ransel Masangya, at Mykaella Jhoy Ramos na nagsagawa ng pag-aaral na, “Identification of Flavonoid-Metal Complexes as Potential Urease Inhibitors of Helicobacter pylori: A Molecular Docking Study”.

Layunin ng event fair na ito na i-promote ang kahalagahan ng mga imbensyon at inobasyon para sa mga young researcher sa mundo upang solusyunan ang mga suliranin at problema ng ating lipunan.

Talaga namang good job sa mga kabataang ito! (Moises Caleon)