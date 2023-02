Tsupi Kareem Abdul-Jabbar! LeBron James bagong hari sa NBA scoring list

ISA pang korona sa The King, si LeBron James na ang bagong hari ng scoring sa NBA.

Sa harap ng celebrities, ‘di maawat na fans at pamilya, binura ni LeBron ang coring record ni Kareem Abdul-Jabbar sa 133-130 loss ng Los Angeles sa Oklahoma City nitong Martes.

April 1984 pa nang ihulma ni Jabbar ang record na 38,387. Sa kanyang 20th season ay binura ni James.

Nasa baseline seat din si Jabbar, malapit sa bench ng Lakers.

Sa simpleng step-back jumper sa dulo ng third quarter, nakumpleto ni LeBron ang 36 points na kailangan para basagin ang record. Hindi na maawat sa ingay ang crowd na naghihiyaw sa bawat basket ni James.

“I thank you guys so much for allowing me to be a part of something I’ve always dreamed about,” bulalas ni LeBron, 38.

Umiskor ng 38 si James mula sa 13 of 20 shooting, 4 for 6 sa 3s.

Libo-libong dolyar ang ibinayad ng fans para makita nang malapitan ang tira ni LeBron na babasag sa record – sa mismong floor na pinaglistahan ni Abdul-Jabbar.

Lunes, nagkakahalaga ng $75,000 bawat isa ang courtside seats No. 166 at No. 167 sa Crypto.com Arena.

Umakyat sa $181,500 ang total price sa dalawang upuan kasama ang Ticketmaster fees.

Hindi pumayag si Shai Gilgeous-Alexander na maging footnote lang sa big night ni James. Umiskor si Gilgeous-Alexander ng 30, inayudahan ni Jalen Williams ng 25 para ihatid ang Thunder sa panalo. (Vladi Eduarte)