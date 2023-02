Tell Bell liyamado

ATAT na ang mga karerista na mapanood ang husay ng batang kabayong si Tell Bell na sasabak sa 2023 Philracom 3-Year-Old Maiden Stakes Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa darating na Linggo.

Inasahang liyamado sa laban si Tell Bell na makikipagkampihan kay Chrome Bell sa distansiyang 1,400 metro.

Nakita ang husay ni Tell Bell sa trial race kaya maaaring siya ang babantayan ng mga makakalaban nito sa event na nakalaan ang garantisadong P1.2M premyo na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta.

Rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey-of-the-Year awardee Jonathan Hernandez, makakalaban ni Tell Bell ang ibang kalahok na sina Prime Billing, Glamour Girle, Grand Moments, Cash On Hand, Melania, Runway Ten at Song Bird.

Sina Chrome Bell na gagabayan ni Pabs Cabalejo at Tell Bell ay mula sa Bell Racing Stable, puntirya nila na masilo ang P720,000 premyo. (Elech Dawa)