Taylor lumikha ng kasaysayan sa Grammys

Hindi lang pala si Beyonce ang gumawa ng history sa nakaraang Grammy Awards. Nagtala rin sa kasaysayan ng Grammys si Taylor Swift.

Ang pagpanalo ni Taylor sa category na Best Music Video para sa kanyang “All Too Well: The Short Film,” ang siyang kauna-unahang panalo ng isang music artist bilang director ng sariling music video. Tinalo ni Taylor sa naturang category sina Adele, BTS, Doja Cat, Harry Styles at Kendrick Lamar.

Ito rin ang second time na manalo ni Taylor sa Best Music Video category. Una siyang nanalo noong 2016 para sa ‘Bad Blood”.

Kaya hindi nasayang ang pagrampa ni Taylor sa red carpet ng 2023 Grammys suot ang gorgeous midnight-blue two-piece custom gown by Roberto Cavalli. Meron itong high-neck crop top with long sleeves with a matching skirt with a train. Ang kanyang bonggang shoes naman ay Giuseppe Zanotti.

Milyones siyempre ang halaga ng mga suot niyang mga alahas by Lorraine Schwartz.

Ang kanyang makeup naman: “Swift wore a signature crimson red lip, and experimented with color on her eyelids with smoky cobalt eyeshadow. The two-piece set and red pout reminds many fans of her 1989 era, where she rocked a lot of abs-baring looks.”

Nominated din si Taylor sa tatlo pang categories: Best Country Song (I Bet You Think About Me: Taylor’s Version From the Vault); Song of the Year (All Too Well:10 Minute Version) and Best Song Written for Visual Media (Carolina from Where the Crawdads Sing). (Ruel Mendoza)