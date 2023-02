Sunshine lunod sa pagmamahal ng negosyanteng BF

Wala nang mahihiling pa si Sunshine Guimary sa boyfriend niyang si Mr. Edward. Aba, ang bongga nga na talagang pinaliliguan siya nito ng pagmamahal, ha!

Imagine, buwan-buwan ay nakakatanggap siya ng sandamakmak o kumpol-kumpol ng bulaklak, ha!

“Every month, flowers, flowers, flowers,” sabi ni Sunshine.

At bukod pa riyan ang pagrampa-rampa nila sa kung saan-saang lugar, ha! Talagang gumagawa ng paraan ang dyowa niya para masahaman siya, kahit super busy rin ang naturang negosyante.

At yes, hindi rin pinagbabawalan ni Mr. Edward si Sunshine na gawin ang mga pelikulang gusto niya. Basta class ang dating, at hindi naman talaga mababastos, go lang nang go!

Sabi nga ni Sunshine, nawawala ang lungkot niya sa pamilya niya kapag kasama ang boyfriend. Masyado nga siyang pinaliliguan nito ng kaligayahan.

Anyway, kapansin-pansin din na sa Instagram ni Sunshine, sangkatutak pa rin ang umaasam na makita siya ng personal. May mga lalake na mula pa sa ibang bansa ang naghahayag ng kanilang paghanga sa dalaga.

“How are you? You are a very beautiful woman. Where are you from?” tanong kay Sunshine ng isang afam.

“I love you baby beautiful!” sabi naman ng isa pang boylet na Pinoy.

“We want you in Vivamax! Sana gumawa ka na ng movie sa Vivamax!” hirit naman ng ibang male fan.

“Real beauty ka talaga!”

“Excellent. You are very beautiful and attractive!” chika pa rin ng isang medyo may edad na afam.

“I love you Shine!” hirit ng isang fan.

“Grabe ang liit ng tiyan mo Sunshine. Kumakain ka pa ba?”

Well, iba nga ang nagagawa ng in love, ha! Mas lalong nagiging blooming, glowing ang isang babae, kapag may nagmamahal, nag-aalaga sa kanya, ha!

Ang tanong lang, kelan kaya ang wedding bells kina Sunshine at Mr. Edward?