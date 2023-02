Sam kinabahan sa dyowa ni Ryan Agoncillo

Sampung taon ang binilang bago muling nagkrus ang landas nina Sam Milby, Judy Ann Santos sa harap ng kamera.

Unang nagsama sina Juday at Sam sa teleseryeng ‘Wag Ka Lang Mawawala’ na umere sa ABS-CBN 2 noong 2013.

At makalipas nga ang sampung taon, heto at muli silang magsasama, sa pelikula naman. Ang bongga nga dahil isang horror movie ang ‘The Diary of Mrs. Winters’ na ang shooting ay sa Canada pa, ha!

Si Direk Rahyan Carlos nga ang direktor nila, na kilalang mahusay mag-workshop sa mga artista. At yes, sumabak nga sa workshop sina Juday, Sam para sa pelikulang ito.

“Dito sa movie mag-ex kami ni Juday!” sabi ni Sam.

May paglilinaw nga agad na ang role niya ay ex-husband ni Juday, ha!

“Yes, mag-ex talaga kami ni Juday!” pag-ulit pa ni Sam.

So, kumusta naman ang muli nilang pagkikita ni Juday, makalipas ang sampung taon?

“Noong nakita kami, hindi naman kami nagkaroon ng hiyaan noong nagsama kami sa teleserye. Noong nagkita kami ulit, parang kahapon lang nangyari `yung ‘Wag Ka Lang Mawawala’,” hirit muna ni Juday kay Sam.

“Ang masasabi ko lang, si Juday ang ex ko sa movie. Hahahaha!

“It’s been almost 10 years ‘yung last project namin. And that was our only project. Hindi naman kami yung nag-love team o marami kaming ginawa.

“And it’s also my favorite project. I super love working with Juday.

“After 10 years, kahit papaano may kaba ako na it’s her comeback movie, and how many years kaming hindi nagkasama, ang dami na nangyari sa mga buhay namin.

“Pero noong magkita kami sa look test, parang walang nagbago. Hindi siya nagbago. She looks exactly the same like 10 years ago. And napakabait pa rin.

“I’m so excited to be working with Juday again,” sabi pa ni Sam.

Well, sa totoo lang, wala ngang isyu noon ang pagsasama nina Juday, Sam, kaya masasabing maayos silang nagtrabaho noon, kaya magiging kumportable silang magsama ulit ngayon, lalo na at sa Canada nga ang shooting nila. (Rb Sermino)