Robin, Vina tinukso ni Annabelle : Ruffa, Bistek bantay sarado ng mga ‘Marites’ sa b-day ni Eddie

Yes, ‘Marites’, para maging masaya ka at ang mga kalahi mo, um-attend si Herbert ‘Bistek’ Bautista sa 81st birthday party ng tatay ni Ruffa Gutierrez, ang former Sampaguita Pictures matinee idol na si Eddie Gutierrez noong isang gabi sa Bloom Café + Bar sa Greenbelt 2, Makati City noong Tuesday night.

Ang bongga nga dahil pagdating ko sa venue, nandoon na si Bistek, huh!

Pero mas pinili ni Bistek na pumuwesto sa may pinakadulong bahagi ng venue at kachikahan niya ang ‘Bagets’ co-star niyang si Ramon Christopher.

In fairness, maaga rin si Ruffa sa venue, pero busy naman siya sa pag-iistima sa mga bisita ng kanyang daddy.

Ang ibang mga tao sa party, talagang may-I-watch kung magchichikahan ba sina Bistek at Ruffa at hindi naman sila nabigo sa kanilang pagma-‘Marites’ dahil may pagkakataon naman na lumapit ang former Quezon City mayor sa actress-TV host.

Pero alam mo, Dondon (my dear editor), ang saya-saya lang ng birthday party ni Tito Eddie dahil star-studded ‘yon. Umuwi pa mula sa Los Angeles, California si Raymond Gutierrez para um-attend sa important event na ‘yon ng kanilang patriarch.

Sey ni Mond na kadarating lang noong Monday night, “I’m still jet lagging. I’m so sleepy right now!”

Siyempre, nandoon ang panganay ni Tito Eddie na si Tonton Gutierrez with his wife Glydel Mercado. Si Monching naman, kasama ang mga anak na sina Janine, Jessica, Diego at Maxine. Kumanta si Monching, pati si Diego.

Sina Rocky (with his son David) at Elvis (with his wife Alexa), nandoon din.

Ang bunso ni Ruffa na si Venice ay kumanta rin at ang galing talaga niya at puwede siyang maging recording artist. In fairness, nasa may stage area si Bistek habang kumakanta si Venice, huh!

Maaga ring nasa party sina Ciara Sotto, Marjorie Barretto, ang mag-asawang Tirso Cruz III at Lyn, Bubbles Paraiso, Phoemela Baranda, Nicole Anderson at Danita Paner.

Siyempre, masaya si Tito Eddie sa pagdating nina Senator Robin Padilla, Senator Jinggoy Estrada, Philip Salvador at Cesar Montano.

Siyempre sina Sen. Robin at Cesar, kumanta rin.

Si Vina Morales, nag-sing din at sumunod siya kay Karla Estrada.

Sa pagkanta ni Vina, halos lahat ay napakanta niya including Ruffa at Bistek, huh! Pero hindi duet ang dalawa at magkahiwalay ang portion nila.

‘Kaloka nga dahil pati ang Gutierrez matriarch na si Annabelle Rama, napakanta ni Vina, pero ‘kaloka ang lyrics niya dahil iniba niya ‘yung parteng ‘can’t live without you’ dahil ginawa niyang ‘can’t live without Robin’.

Pero joke-joke lang naman ‘yon, kaya natawa na lang si Vina. Siyempre, comfortable naman siya kahit nandoon ang ex niyang si Sen. Robin dahil past is past at friends naman sila, pati ang misis ng actor-politician na si Mariel Rodriguez-Padilla, na dumating din sa party.

Dumating din sa party si Cindy Miranda, Tim Yap, ang sister ni Tito Eddie na sina Tita Maryann at Tita Lilibeth (with husband Bong na galing pa ng Los Angeles, California), Charice Tinio of Nice Print Photography, Gideon Hermosa (na nag-decorate ng lugar), ang owners ng lugar na sina Philip and Ching Cruz, ang businessman na si Charlie Gonzales at marami pang iba na hindi ko na matandaan right now dahil napuyat nga ako at almost 1:00am na kami nag-uwian, huh!

Anyway, bago matapos ang party, nagchikahan pa kami ni Tito Eddie at sobrang happy nga siya sa mga dumating na bisita.

Siyempre, sobrang appreciated niya ang effort ng misis niyang si Tita Annabelle na lunch time pa lang ay nasa venue na para mag-check kung okey na ba ang lahat.

‘Katuwa nga pala si Tita Annabelle dahil noong nag-uuwian na ang mga bisita, may pa-take home siya na lechon. Siyempre, sobra-sobra na naman ang mga lechon ni Bisaya dahil gusto nga niya na may maiuuwi ang kanyang mga bisita.

So bongga!

Anyway, kahapon ay ipinalabas na sa Abante Tele-Tabloid ang coverage ko sa nasabing party. Mapapanood din ‘yon sa YouTube channel na ‘Anything Goes with Jun Lalin’.

‘Yun na!