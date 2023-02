PCSO charity fund hahamig ng P2B kapag bumaba doc tax rate

Mas maraming mahihirap na Pilipino ang matutulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) sa ilalim ng Universal Health Care (UHC) sakaling maibaba sa 10% ang tax rate documentary stamp (DST).

Ayon kay PCSO chairman Junie E. Cua, ang pagbaba ng DST rate sa 10% mula sa kasaluku­yang 20% ay magtataas ng kontribusyon ng PCSO ng 170% mula sa inaasahang P1.25 bilyon hanggang sa halos P3.4 bilyon ngayong taon.

“You will note that the ability of PCSO to contribute to the UHC program is the fact that we need to pay 20% of our receipts by way of Documentary Stamp Tax and this runs into tens of billions. Our advocacy right now is, if we can be allowed by Congress to reduce our DST obligation, tataas yung aming contribution sa UHC. So ang projection namin, kung 10% lang ang aming Documentary Stamp Tax, ang aming contribution ay aabot ng P3.3 billion; at kung 5 percent lang, aabutin ‘yan ng P4.4 billion,” paliwanag ni Cua.

Aniya, maaari nitong pondohan ang 769,230 hemodialysis session para sa mga indigent diabetic patient kung ikokonsidera ang P2,600 coverage rate ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) sa kada sesyon.

Makakatulong din aniya ito sa 125,000 indigent patient na may severe dengue, kung saan ang PhilHealth ay nagka­kahalaga ng P16,000 kada kaso.

Giit niya, ilan ito sa mga dahilan kung bakit umaapela ang PCSO sa Kongreso para sa pagbaba ng DST rate na ipinataw sa gross retail receipts. Itinutulak din ng PCSO na amyendahan ng Kongreso ang Charter nito para mabigyang-katwiran ang mga alokasyon ng kita nito para mas mabawasan ang pasanin sa charity fund. (Edwin Balasa)