Paulit-ulit nambabae, Ronnie nakarma sa panloloko kay Loisa

Hindi naitago ni Ronnie Alonte na ilang beses siyang naging unfaithful sa girlfriend na si Loisa Andalio.

Inamin ng Kapamilya actor sa ‘Magandang Buhay’ na ilang beses siyang nahuli ni Loisa na nambababae.

“Nung naghiwalay kami, sobrang sakit pala nung feeling na ganun. Parang mga halos isang linggo, dalawang linggo, nawala ako talaga. Lumabas ako with tropa and friends para maalis sa utak ko ‘yung nangyari. Pero na-realize ko rin sa dulo na baka karma lang din ito kasi. Tinake ko ‘yun as karma kasi ang dami kong kasalanan sa kanya before pa mangyari ‘yun. Ang dami niyang nahuli sa akin. Alam niya. Nahuli niya ako. So naramdaman ko ‘yung feeling kung gaano kasakit yung ganung pakiramdam,” kuwento ni Ronnie.

Pero hirit pa ng aktor na kasalanan niya ang lahat at hindi dapat naba-bash sa social media ang mga babaeng naiugnay sa kanya.

“Sa totoo lang, aaminin ko, mali ako. Kasi ‘yung mga nakatrabaho ko dati at ‘yung mga nakasama ko dati, hindi ko nilinaw sa kanila at hindi ko sinabi sa kanila na kami ni Loisa. Tinago ko rin sa mga naging ka-partner ko. ‘Yun lang po ang nililinaw ko na ngayon ko lang sinabi, na ako ‘yung may mali doon. Sa mga fans, huwag niyo iba-bash ‘yung mga babae na na-link sa akin dati kasi hindi nila alam. Kasalanan ko ‘yun.”

Sa 7th anniversary nila, sinigurado na ni Ronnie na si Loisa na ang babaeng gusto niyang makasama habangbuhay.

“Dapat. Kasi kahit sino naman pong tao, hindi ka susugal sa relasyon ng ganun-ganun lang kung hindi mo alam na siya na talaga. Hundred percent sure ako sa kanya. Hindi pa man kami pakakasal, alam kong dadating at dadating din doon. Kasi sigurado na ako sa kanya.”

Heto nga ang mensahe ni Ronnie kay Loisa:

“Magse-seven years na tayo. Alam kong marami pang taon na dadating sa atin na hindi lang happy-happy. Alam ko na marami pa tayong pagsubok na pagdadaanan na mas malala pa sa pagsubok na pinagdaanan natin noon. Ang lagi ko lang maipapangako sayo, kung ano man ang pagsubok na dumating na yun, nandito lang ako sa tabi mo parati. I love you.” (Ruel Mendoza)