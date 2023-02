Pabaon sa Pinoy baller! Kai Sotto MVP ulit ng mga fan

NAKAMIT ni Kai Sotto ang huling parangal mula sa Australian National Basketball League kasunod ng paglipat nito sa Hiroshima Dragonflies sa Japan B.League nang ipagkaloob rito ang ikalawang Fans MVP award sa magkasunod na taon.

Inanunsyo ng NBL nitong Martes ng gabi ang paghirang sa 7-foot-3 center ilang araw matapos lisanin ang Adelaide 36ers matapos ang 56 laro sa dalawang taon.

“I’m just very happy for all the fans that supported me and my team and the NBL for this award as well. I’m just grateful and it’s an honor to be here,” pahayag ni Sotto

“It’s really big, it’s a dream come true to play at this level and to spend two years playing for the Adelaide 36ers, this is a dream come true and I just hope that more Filipinos will come to this league and also play.”

Minsan itong binigyan ng pagkakataon na maging parte ng starting lineup para kumubra ng 6.81 puntos at 4.48 rebounds kada laro sa loob ng 13 minuto para sa 2022-2023 season.

Gayunman, hindi nakapasok ang Adelaide sa playoffs mula sa 13-15 na kartada upang tumapos na ika-walo sa 10 koponan ng liga.

Nito ring Martes ay pumirma sa Dragonflies ang 20-anyos na miyembro ng Gilas Pilipinas squad upang tapusin ang 2022-2023 season ng B.League bago nito ipagpatuloy ang pangarap na makapasok sa National Basketball Association (NBA).(Gerard Arce)