Nag-propose na? Julie Anne niregaluhan ng alahas ni Rayver

Alahas ang regalo nina Julie Ann San Jose at Rayver Cruz sa isa’t isa ngayong Araw ng mga Puso.

“No matter what the occasion, giving someone with jewelry as a gift will never go out of style. Julie and I though of gifting each other classic and timeless pieces from @sepvergara_finejeweler, making our Valentine’s together extra special,” sabi ni Rayver.

Hinayang na hinayang nga ang mga fan, dahil akala nila ay singsing na nga ang regalo ni Rayver kay Julie ngayong Valentine’s Day. Pero, hindi nga, dahil promo `yon ng bago nilang ini-endorse.

Wish na lang ng mga fan nila na…

“Sana next time diamond ring naman, tapos may pagluhod na si Rayver kay Julie, ha!”

“Ang cute niyo. Akala ko nag-propose na, endorsement pala. Hahahaha! Atat na atat kaming mga fan niyo sa moment na `yon.”

“Please, diamond ring na next time. As a fan, we claim it JulieVer.”

“Ako na magde-decision na mag-propose ka na Rayver kay Julie.”

“Grabe ang titigan niyo. Puno ng pagmamahal.”

“Kilig naman kami. After a long day of work, nakaka-good vibes kayo.”

“Kailan kaya ‘yung ‘She said Yes?’ from Rayver? Hahahaha.”

“Ay, sa Korea kapag nagbigay ka ng earrings, ibig sabihin ‘you’re mine’.”

“Best wishes. Congrats.”

“Congrats sa inyong dalawa. Akala ko ano na `yan, pero congrats pa rin sa bagong endorsement.”

“Pre-nup feels, di ba? Hahahaha.”

Well, sabi nga ng mga fan, sila na ang magdedesisyon, sa magiging kapalaran ng mga idolo nila, ha! Kaloka! (Rb Sermino)