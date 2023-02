Nabahag buntot kay Marian: Dingdong ginamit sa ‘scandal’ ng vlogger

Kinastigo ng mga netizen, lalo na ng mga tagahanga nina Marian Rivera, Dingdong Dantes, ang vlogger na si Lai Austria.

Kaloka kasi ang girl na ito na parang pinalalabas na mayroon siyang scandal na kasama si Dingdong.

Na-screenshot ng mga netizen ang caption nitong si Lai sa kanyang tweet na kasama si Dingdong, na obyus naman na kuha sa set ng “Family Feud”. Isa nga sa naging player ay si Lai sa show na `yon na si Dingdong ang host.

Sey ni Lai sa larawang nakaakbay sa kanya si Dingdong, “Wait niyo ung sc*ndal namin,” na sinundan niya ng laughing emoji.

Unang nag-react si @AltKapamilCH at sinabing “Teh, ako ‘yung kinakabahan sa’yo.”

Sinopla naman ito ni @avvocateB2023, “I really am for women empowerment but not this kind of women. Women support women and they shouldn’t be the cause of other’s misery and anxiety. Pamilyadong tao pa ‘yan, huh. Nakakababa ng tingin ang mga babaeng tulad nito whether it’s a joke or not.”

Ang netizen na si @fernucup ang nakapansin sa pagdikit ng dibdib o “buko” ni Lai kay Dingdong.

Sa reply naman ni Lai, pinangalandakan pa niyang sinadya niyang idinikit ang kanyang dibdib kay Dingdong.

“Dinikit ko talaga charis! Ahahaha!” masayang chika pa niya.

Dahil palaban sa pagiging harot si Lai, pinag-iingat na ito ng mga netizen sa ngitngit ni Marian.

Sey pa ni @aepReal, “Hindi pa nya alam na kinulong ni Marian Rivera si Bela Padilla sa CR before kaya napalipat sa ABS.”

Tumatawang comment naman ni @mauvedesu02, “May makukulong na naman sa kubeta! Hahaha.”

Pero mukhang nabahag ang buntot ni Lai kay Marian kaya binago nito ang caption.

“Ate @im_marianrivera papicture lang po,” ang sabi nito sa parehong larawan nila ni Dingdong.

META: Gustong sumikat ng vlogger na si Lai, na pati si Dingdong ay pinalalabas na nakasama niya sa scandal, ha! Okey lang magpatawa, basta walang masasaktan na iba. Well, bigla naman siyang natakot kay Marian Rivera.