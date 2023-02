Michelle Gumabao, Cool Smashers hahambalusin Cignal HD Spikers

Mga laro Huwebes: (FilOil EcoOil Center)

4:00pm — Creamline vs Cignal

6:30pm — Petro Gazz vs Choco Mucho

TARGET ng defending All-Filipino Conference champions Creamline Cool Smashers ang malinis na 2-0 kartada pagsalang kontra Cignal HD Spikers sa pagpapatuloy ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) season sa FilOil EcoOil Center sa San Juan.

Haharapin nina Michelle Gumabao at ng Cool Smashers ang Cignal sa unang salvo bandang alas-4 ng hapon.

Pasabog ang 30-anyos na volleyball player/beauty queen ng 13 puntos mula sa 11 atake at tig-isang block at ace sa pagwalis kontra 2022 Reinforced Conference titlists Petro Gazz Angels kamakailan.

“So ano naman, ang dami naman din naming tao, so the reason why hindi rin naman kami nagpalit ng lineup and may tiwala sa amin ‘yung mga coaches namin is because andoon naman ‘yung support din talaga from the second six. So kahit sino talaga ang ipasok, iyun naman ang training namin. Lahat naman binibigyan ng chance nila coach,” pahayag ng 5-foot-9 opposite hitter.

Bukod kay Gumabao, aasa rin ang Creamline kina Celine Domingo na may 13 puntos, back-to-back MVP Tots Carlos na umayuda ng 11 markers, 15 receptions at siyam na digs at middle blocker Jeanette Panaga na may 10 puntos.

Mahusay din ang kontribusyon ni Julia Morado De Guzman na may 27 excellent sets.

“I think ano din, blessing din talaga sa amin ‘yung first game na ‘to, because magandang training din ‘to para sa amin na ganoon ‘yung score, and to be able to win. Kasi before, ‘yun ‘yung nagiging lapses talaga namin, ‘yung diin, ‘yung final points pagdating ng last set,” dagdag ng dating produkto ng La Salle Lady Spikers na si Michelle. (Gerard Arce)