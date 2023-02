Magic Mandaluyong Tigers susulong sa PCAP Chess

KUMPIYANSA ang Magic Mandaluyong Tigers team na pangungunahan ni Grandmaster Darwin Laylo at National Master Michael Gotel paglahok nila sa Professional Chess Association of the Philippines team tournament na magsisimula sa Pebrero 18.

Si Laylo na sariwa pa sa kampeonato sa National Chess Championship Grand Finals nitong Lunes sa Malolos City Hall sa Bulacan ang lalaro sa top board, kasunod si Gotel sa board 2.

Sa board 3 naman tutlak ng piyesa si WNM Cherry Ann Mejia (lady player), sunod si Rolando Yutuc sa board 4 (senior player), sa board 5 si Marco Jay Mabasa at iba pang miyembro ng team na sinai John Michael Magpily (board 6) at Paul Sanchez (board 7).

“The experience of GM Darwin Laylo will be a big help,” sambit ni Magic Mandaluyong Tigers team owner lawyer Nikki De Vega.

Tampok din ang paglahok nina Christine Muli, Raul Damuy, Ricardo Jimenez, Philip Simon Din at National Master Giovanni Mejia.

“I like our chances now at PCAP,” saad naman ni Magic Mandaluyong Tigers co-team owner Atty. Krisanto Karlo Nicolas. (Elech Dawa)