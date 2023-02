Maggie umalma sa pangha-harass ng ex

Hindi pa rin talaga natatapos ang laban ni Maggie Wilson sa kanyang asawa na si Victor Consunji.

Kahit wala ito sa bansa, ang kanyang kapatid ang tila sumasalo sa ayon kay Maggie ay pangha-harass sa kanya, sa pamilya at mga staff niya.

Sinabi rin ni Maggie na kung sino man daw ang source nito ay hindi reliable. Hindi tinukoy kung ano talaga ang dahilan at marami ngang authorities sa bahay niya.

Kaya sabi niya sa kanyang Instagram story, “It’s still midday in Manila. You still have officers and vehicles stationed outside the house. You are disturbing the peace in the neighborhood and continue to harass me, my family and staff.”

Sey pa niya, “Whoever is your reliable source is, is not reliable and is embarrassing all of you. Whoever it is, you should charge him/her for wasting the authorities time.”

Maging ang rumored partner ni Maggie na si Tim Connor ay may post din tungkol sa pangyayari. Ayon dito, “In the spirit of British/Thai and Filipino culture, I have asked the Manila team to bring out cups of tea, some traditional Thai food and pandesal to make your stays while camping outside @wilsonmaggie house more comfortable.

“All I can say is your source is completely embarrassing you and you are going to be waiting a long long time…”

Tungkol saan kaya ang sinabi ng diumano’y source para may mga officers na naman sa bahay ng model/actress?

‘Aso’ wanted kay Sharon

Kilala ang Megastar na si Sharon Cuneta na talagang nagre-rescue o nag-aampon ng mga stray dogs o mga asong pagala-gala lang.

Meron na siyang napagamot at talagang binihisan nang husto na aso na napalapit agad sa loob niya. Susunod-sunod lang ito noon habang nasa shooting siya.

Ngayon naman, ang hinahanap nito ay isang babae na mukhang pagala-gala lang din dahil base sa larawan nito, nakahiga lang sa daan. Pero walang duda ang nakakuha ng atensiyon si Sharon ay ang mga aso na tila kinukupkop nito at katabi sa pagtulog.

Sabi ni Mega sa kanyang mga social media post, “Please help us find this wonderful Ale!!! Thank you so much! Please share! God bless her – God bless us all!”

Pinupuri ng mga netizens sa pagiging dog lover nito at maawain sa mga stray dogs. Pero ‘yun nga lang, may mga nagse-send din ng link kay Sharon na mukhang hindi raw sa Pilipinas kuha ang naturang picture. Parang sa bansang India raw.