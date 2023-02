Leylah Fernandez maaga eksit sa Abu Dhabi Open

HINDI nakalampas si dating US Open finalist Filipino-Canadian Leylah Annie Fernandez ss qualifying round nang ma-eliminate sa unang round kasunod ng pagkatalo kay American Shelby Rogers sa Mubadala Abu Dhabi Open sa United Arab Emirates.

Ang 20-anyos na si Fernandez, na naging runner-up kay Emma Raducanu sa 2021 US Open, ay nakabawi matapos makuha ang second set tiebreak, ngunit nawalan ng focus at nahulog sa 6-4, 6-7, 6-1 pagkatalo laban sa world No. 46 na si Rogers.

Makakalaban ni Rogers ang Estonian seventh seed na si Annet Kontaveit sa second round.

Kapwa kinailangan nina Fernandez at Rogers na maglaro ng qualifiers upang makapasok sa main draw kung saan mas nagawa ni Rogers mapatunayang mas mahusay ito kay Fernandez.

Agad ipinakita ni Fernandez ang tipikal na laro kung saan madali itong nakontrol ni Rogers na nagawang agawin ang unang set sa 6-4.

Hindi naman pinalampas ni Fernandez ang malaking pagkakataon sa ikalawang set upang makakuha ng tiebreak kung saan tumalon ito sa maagang 6-2 lead.

Gumapang pabalik si Rogers para gawin itong 6-4 ngunit na-convert ito ni Fernandez sa service winner. (Lito Oredo)