Kaya sariwa, maganda! Juday aminadong sagana sa dilig kay Ryan

Sa story conference ng ‘The Diary of Mrs. Winters’ marami ang nakapansin na kakaiba ang ganda ni Judy Ann Santos ngayon. Na para nga itong dalaga pa rin, na fresh na fresh, na hindi tumatanda.

Sabi nga ng beteranong reporter, mahusay mag-alaga si Ryan Agoncillo, at mukhang sagana sa dilig si Juday.

“Ay, hahahaha! At dahil po diyan, uuwi na po ako! That’s all! Hahahaha!” sabi ni Juday, na parang pinalalabas na may ‘diligan’ na mangyayari sa kanila ni Ryan pag-uwi niya.

Anyway, masayang-malungkot nga si Juday sa pagtanggap niya ng pelikulang ‘The Diary of Mrs. Winters’ na kung saan ay si Sam Milby nga ang ka-partner niya, at si Rahyan Carlos ang direktor.

Kasi nga, sa Canada sila magsyusyuting ng ilang buwan, at sa kauna-unahang pagkakataon, ay iiwanan nga raw niya ang kanyang pamilya. Eh, alam naman ng lahat ng maraming tinanggihang trabaho si Juday sa panahon ng pandemya, dahil na rin sa lock in style ng pagtatrabaho.

Hindi nga niya kayang iwanan ang kanyang asawa at mga anak. Pero, dahil sa laki ng tiwala niya sa pelikula, lalo na kay Direk Rahyan, hindi niya ito matanggihan.

Chika ng marami, baka naman puwedeng isama ni Juday ang mga anak niya. Pero dahil pare-pareho ngang nag-aaral na ang mga anak nila ni Ryan, kaya hindi magiging ganun kadali ang maisama niya ang mga ito sa Canada.

“Baka magawan naman namin ng paraan, after ng film o shooting namin, na maka-follow sila. Siyempre, masaya. Pero hindi nga kasi nila puwedeng pabayaan ang studies nila dito.

“Pero, we’ll find a way. We’ll see. Ang importante lang ay maitawid na muna namin ang trabaho ko at takot kong ito.

“Excited ako for them to experience the cold, the snow, kasi ang tagal nating hindi nakabyahe. And they are really looking forward sa mga skiing, o anything about this things.

“Ang hope ko lang naman ay ma-enjoy nila ang moment na `yon, at that time na magpupunta sila.

“I’m preparing myself for that. Alam ko na may mga moments na baka umiiyak akong mag-isa sa shower, at mami-miss ko sila. Pero, I think you know, at some point, na na-reach mo na ang certain age na you have to face your fears already. O you challenge yourself to things na kaya ko pa bang gawin ito?

“Na kelan ko pa ba gagawin ito, kapag wala na akong youth na natitira? May youth pa naman ako, so gusto ko na siyang gawin. Kasi I don’t think I’ll be doing another film like this.

“Na kung iiwanan ko man ang family ko, ito lang ito, ito lang na pelikulang ito. Sinasabi ko na ‘yan kung sakaling may mag-inquire lang na pelikula na gagawin sa ibang bansa, ito lang `yon,” sabi pa ni Juday.

Anyway, ang takot nga sa snow ang sinasabi ni Juday na ‘fear’ na gusto niyang harapin. Hindi nga raw siya mahilig sa malalamig na lugar. (Rb Sermino)