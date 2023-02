Jed naintriga sa viral video ng Enhypen

Kinatuwa ng mga fan ng Korean boy band na Enhypen ang pagpapakita ng interest ni Jed Madela sa kanilang mga idol.

Mababasa sa tweet ni Jed ang tungkol sa nasabing K-pop group, pati na ang reaksyon ng mga fan ng Enhypen na nagpapasalamat sila sa singer dahil pinanood nito ang mga music video ng banda.

“Because of that viral airport video, I’ve been listening to @ENHYPEN and watching their videos, hehehehe,” sabi ni Jed.

Matatandaang nadismaya ang ilang mga Korean fan, pati na ibang politiko, nang malaman ang naging unprofessional daw na mga security na nag-asikaso sa mga Korean artist nang sumalang ang mga ito sa body check.