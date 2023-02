Japeth Aguilar hawak manibela sa PBA All-Star Game voting

Na-overtake na ni Ginebra big man Japeth Aguilar (190,273) si San Miguel counterpart June Mar Fajardo (183,903) pagdating ng pangalawang buhos ng fan ballots (Febtuary 1-7) para sa PBA All-Star Game.

Nanatili sa pangalawa si Scottie Thompson (186,187), dumausdos sa third si Fajardo. Talon sa No. 6 si Rain or Shine rookie Gian Mamuyac (170,359).

Number 4 at 5 pa rin sina Jamie Malonzo (174,112) at Calvin Abueva (172,383), No. 7 ang nagbabalik na si James Yap (170,313) sunod sina Christian Standhardinger (169,718), CJ Perez (169,036) at LA Tenorio (166,317).

Hanggang February 15 pa ang botohan, sa March 9-12 ang All-Star weekend sa Passi, Iloilo.

Hindi natinag ang fan choices sa coaches kina Tim Cone (224,430) at Yeng Guiao (208,429), sunod sina rookie Aldin Ayo (142,155) at Chito Victolero (129,590).

No. 1 na si Mamuyac sa Rookie/Sophomores-Juniors game sa hiwalay na botong 205,616.

Nakumpleto sa top 10 sina Malonzo (194,340), Jonathan Gray (179,800), Arvin Tolentino (171,840), Calvin Oftana (171,840), Shaun Ildefonso (170,635), Justin Arana (166,968), Aaron Black (166,539), Tyler Tio (165,989) at Mikey Williams (165,778). (Vladi Eduarte)