Cris Nievarez, PH squad sasagwan sa World Indoor

MASUSUBOK si 2020+1 Tokyo Olympian Cris Nievarez at bumubuo sa Philippine rowing team sa pagsabak nila sa World Indoor Rowing Championships sa Pebrero 25-26.

Ito ay matapos makamit ng lahat ng miyembro ng pambansang koponan ang qualifying standards sa pamamagitan ng ergonometer test noong Enero 30.

Sasabak si Cris Nievarez sa 2,000 meters ng 21-22 taong gulang na bracket, sina CJ Jasmin at Kristine Paraon sa 19-20 class at si Roque Abala, Jr. sa 23-29 age group.

Kabilang sa 500 meters para sa 23-29 dibisyon sina Amelyn Pagulayan, ang men’s lighweight team nina Edgar Ilas at Zuriel Sumintac, at ang lightweight women’s pair nina Julianne Kharl Sha at Feisa Jane Lenton.

Kukumpleto sa koponan sina Athens Greece Tolentino, Renie Peñaredondo at Van Adrian Maxilom sa men’s lightweight 500 meters para sa 19-20 anyos.

Sinabi ni coach Edgardo Maerina na ang mga Pinoy rower ay naglalayon na talunin ang kanilang pinakamahusay na oras sa kanilang paghahanda para sa International Beach Sprint sa Thailand ngayong Abril, sa World Under 23 Rowing Championships sa Hulyo, isang leg ng World Cup, at ang Asian Games sa Tsina. (Lito Oredo)