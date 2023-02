Coco Martin naasiwa sa ‘paggahasa’ kay Miles Ocampo

Shocking ang lahat sa eksena ni Miles Ocampo sa ‘FPJ’s: Batang Quiapo’. Eh kasi nga, sa kauna-unahang pagkakataon, makikita si Miles na ‘ginagahasa’ ni Coco Martin, ha!

Yes, maloloka nga kayo, dahil paano nangyari na ang bida sa isang teleserye ay manggagahasa ng isang batang babae?

Anyway, si Miles nga ang gaganap na batang Cherry Pie Picache. Si Cherry Pie ang gaganap na ‘nanay’ ng isa pang karakter ni Coco Martin.

Yes, base sa teaser, dalawa ang katauhan ni Coco sa ‘Batang Quiapo’. Isang Coco na masamang tao, at isang Coco na tagapagtanggol ng mga naapi.

Obyus naman siguro na ang batang Coco na tagapagtanggol ng mga naapi, ang naging bunga nang panggagahasa ng masamang Coco, di ba?

“Gusto kong mag-thank you kay Kuya Coco, dahil bata pa lang ako pinapanood ko na po siya. Hahahaha!

“Sobrang grateful po ako, at isang malaking karangalan, na maging parte ng programang ito, lalo na sa pilot episode kung saan magsisimula ang kuwento.

“Sobrang saya ko po, na sa dinami-raming mga artista, ako ang napili nila!” sabi ni Miles.

Paano ba napili si Miles?

“Meron kaming ibang naka-cast talaga,” sagot ni Coco.

Pero, ang gusto raw kasi ni Coco, dapat ay hindi talaga nalalayo ang batang karakter sa mas tumandang karakter. At nakita raw niya `yon kina Miles at Cherry Pie.

Pero, paano ba ang ginawa niya para lumabas na epektibo ang karakter niya bilang babae na ‘ginahasa’ ng karakter ni Coco?

“Malaking pasalamat ko na si Kuya Coco ang kaeksena ko, tapos siya pa ang direktor ko. For a time nalito ako kung ano ang itatawag ko sa kanya, kung kuya ba o direk Coco.

“Pero nandun talaga ang pag-aalaga niya sa akin, kaya kumportable ako sa eksena na `yon.

“’Yung scene na `yon, credit po noon ay sa katrabaho ko. Sina Direk Coco, at Direk Malu. First take ko `yon,” sabi ni Miles.

Ayon kay Coco, binusisi raw talaga nila `yon.

“Binusisi ni Direk Malu `yon. Napakaimportante ng eksenang `yon.

Sa ‘Ang Probinsiyano’ pa lang pinaghandaan na namin `yon. Biro mo, nanganak sa palengke, sa banyera, sa mga isda.

“Kaya noong nag-shoot kami kina-career talaga ni Direk Malu.

“Siyempre, ‘pag sa present na si Mama Cherry Pie na, talagang nasa isip namin na mga direktor, na kailangan makita mo ‘yon agad!” sabi naman ni Coco.

Chika naman ni Miles, “Siguro nag-trust ako fully kay Direk Coco, kaya naging ganun resulta ng eksena.”

Ano ba ang naramdaman ni Coco sa rape scene niya kay Miles?

“Honestly noong una, nakakailang. Kasi baby ko kasi si Miles. Sa mga movie, isa siya sa mga baby ko, kahit hindi kami nagkikita, baby ko talaga siya. Tapos ang nanay pa niya, kaklase ko.

“Sa totoo lang, nakaka-awkward talaga. Biro mo, alaga ko siya, tapos re-rape-in ko ngayon. Ang awkward ng eksena.

“Pero kinausap ko si Miles, tinanong ko siya, kung ano ang gusto niya. Kung gusto ba niya ang ganitong trabaho, o mas gusto niya ‘yung nagpapatawa.

“Siyempre inalam ko muna, dahil nangingilag din ako. Lalake ako, babae siya, ayokong maka-offend.

“Kahit sa mga sabunot ko sa kanya, hindi siya nagreklamo. Game na game siya. Open siya, na sinasalo niya ang mga binibigay ko.

“May eksena nga na nahubaran siya, hindi sinadya ‘yon. Tinanong ko kung okey lang, okey lang daw. Puwede naman naming tanggalin `yon.

“Napakataas ng pagtingin niya sa trabaho niya. ‘Yun ang tingin niya, na seryso talaga, at hindi `yung acting-acting lang.

“Open siya sa kung ano ang ipapagawa sa kanya. Naghahanap na siya ng maturity sa trabaho.

“Kaya noong in-edit namin ang scene na `yon, pumapalakpak kami, dahil ang galing-galing niya!” mahabang kuwento ni Coco.

“Thank you, salamat Kuya. Oo nga, nandun na ako sa stage na you just wanna grow, to explore. Maraming salamat!” hirit ni Miles. (Rb Sermino)