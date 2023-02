Chicharon bulaklak bouquet agaw-eksena online

Talaga namang mananakit ang batok mo sa kilig sa ginawang pakulo ng shop na ‘PorkMaru Crispy Pata’ para sa kanilang agaw-eksenang product na chicharon bulaklak bouquet na swak pangregalo ngayong Valentine’s Day.

Kwento ng PorkMaru Crispy Pata staff sa Abante News, nagsimula umano nilang ibenta ang kakaibang bouquet na ito noong January last year.

Aniya, “It was actually an accidental discovery / challenge from a customer. He asked if meron ba kaming Crispy Pata bouquet. Sabi namin we don’t have Crispy Pata bouquet, but maybe I can customize a Chicharon Bulaklak bouquet for him. So that’s when it started. Tapos naging click siya last Valentine’s 2022. That’s when we decided to offer it on a regular basis, but for advance order only.”

Available ang chicharon bulaklak bouquet sa 500 grams hanggang 2 kilo na may presyong naglalaro naman sa P899 hanggang P2,299.

Para kanila ay kakaiba ang produkto nilang ito. Pagbabahagi niya, “It’s unique since we don’t often see this kind of bouquet just anywhere.”

“Why best? You’ll get the best of both worlds with this. You have a pretty bouquet and at the same time you can consume or share with your loved ones. Unlike the conventional flowers na later on magddry lang diba,” sabi pa niya.

Dagdag pa rito, ang nagpapa-angat umano sa kanilang bouquet kumpara sa iba ay ginagawa nila ito ng malinis at may pagmamahal.

Bukod dito, meron din silang crispy pata at lechon kawali cake/bellyciao cake. (Moises Caleon)