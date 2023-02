BOC-CIIS pinarangalan sa anti-smuggling operation

Bilang rekognisyon sa border-protection efforts ng kanilang mga opisyal, pinarangalan ng Bureau of Customs (BOC) ang kanilang Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS) sa kanilang ika-121st founding anniversary para sa “strategic execution” ng anti-smuggling operations nito na nagresulta sa “multiple successful apprehensions”.

Kinilala ng ahensiya ang mga serbisyo ng kanilang collection districts at offices sa kanilang pagdiriwang na isinagawa sa South Harbor sa Maynila nitong Martes.

Nabatid na si CIIS Director Jeoffrey Tacio ay tumanggap rin ng plaque of recognition mula kay Customs Commissioner Yogi Filemon Ruiz.

Binigyang-pagkilala sa plake ang “technical proficiency” ng CIIS sa pagtulong sa ahensiya na magampanan ang kanilang mandato na protektahan ang mga border ng bansa.

Nagagalak namang tinanggap ni Tacio ang parangal at kinilala rin ang kanyang mga tauhan sa sakripisyo ng mga ito upang matiyak na magiging matagumpay ang kanilang mga operasyong isinagawa noong nakaraang taon.

“I received the award on behalf of many of our intelligence officers on the ground who continue to do the groundbreaking work of making sense of the information they receive and ensuring the success of these operations. We’ve captured billions worth of contraband items, but this award is also a reminder of the big work that still lies in front of us,” aniya.

Pinuri rin ni Tacio ang mga opisyal at ahente ng CIIS para sa kanilang mahusay at kahanga-hangang pagtatrabaho noong nakaraang taon.

“This is proof that working together leads to great things. I am not only proud of what our people have done last year, but I am looking forward to what more we can do for our kababayans who rely on us to protect their livelihoods, ensure the fair prices of goods, and free our streets of contraband items”, aniya pa.

Ang founding anniversary ng ahensiya ay dinaluhan rin ni Finance Secretary Benjamin Diokno, na siyang kumatawan kay President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. bilang guest of honor at speaker.

Napag-alaman na sa Manila International Container Port (MICP) pa lamang, nakakumpiska na ang CIIS ng alerted shipment na may estimated value na P21,655,776,268.18, nagpatupad ng Letters of Authority (LOA), at joint buy-bust operations noong 2022.

Mas mataas ito kumpara sa P18,190,539,469 noong 2021, P1,240,773,000 noong 2020, at P4,509,963,186 noong 2019.

Sa P21.655 bilyon, nasa P4,022,564,508.18 ang galing sa 121 alerted shipments, P9,194,411,760 mula sa 50 LOAs, at P8,438,800,000 mula sa 11 joint buy-bust operations.

Sa mga anti-drug operations na isinagawa kasama ang Philippine National Police (PNP), Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA), at Armed Forces of the Philippines (AFP), pinakamalaki ang isinagawa sa Pozorrubio, Pangasinan na may estimated value na P2.4 bilyon para sa 360 kilo ng shabu.

Noong Marso, nakakumpiska rin ang CIIS team ng 160 kilo ng shabu sa Brgy. Karuhatan, Valenzuela City na may estimated value na P1.088 bilyon.