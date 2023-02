Ang lalaking walang pahinga! Benjamin Phillips sa volleyball naman ang hambalos

KAKAYOD sa De La Salle University si Filipino-American Benjamin Phillips matapos rumatsada sa men’s basketball team ay papalo naman sa men’s volleyball squad sa second semester sa pagpapatuloy ng mga aksyon sa 85th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP).

Ibinahagi ng 6-foot-8 forward sa larangan ng basketball na nakatakda itong lumahok sa DLSU men’s volleyball squad sa kanyang social media account suot ang No. 42 jersey bilang middle blocker.

“Please support the entire team this season. Especially our seniors!” pahayag ni Phillips sa kanyang Twitter post. “We have been waiting so long for Men’s Volleyball to return. Thank you coaches, thank you teammates, thank you Lord .”

Si Ben ang isa sa mga kapatid ng nakatatandang si Michael, habang papasok na rin sa koponan ng nakababata nilang utol na si Isiah, na isa ring multi-sport athlete na naglalaro ng basketball at volleyball sa high school. (Gerard Arce)