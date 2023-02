Tuklasin at tiyak na mamahalin mo ang Isabela!

Kaway -kaway sa mga taga- Isabela. Ang ganda pala ng probinsiya ninyo!

Madalas kasi nating naririnig sa mga news na laging sinasalanta ng tagtuyot o drought ang Isabela na parte ng Cagayan Valley region kung saan milyong halaga ng maisan, palay, gulay at fisheries ang nasisira. Kinikilala ang Isabela bilang corn capital of the Philippines kaya ang akala ko ay mainit ang lugar at walang pwedeng mapasyalan. Pero mali dahil marami palang tagong- yaman at paraiso dito na kailangang tuklasin!

Lakas maka-San Francisco, USA ang datingan ng mga bundok dito. Naalala ko tuloy noong first time kong makapasyal sa US at habang papunta kami ng San Francisco mula Los Angeles, California ay nadaanan namin ang mahabang highway na bagamat madilim ay aninag ang taglay nitong ganda at hugis. May nakapastol na mga baka na malayang kumakain ng mga damo sa paligid.

Sabi ko noon parang post card sa ganda ang lugar na ito at ito rin ang nasabi ko nang masuwerteng makasama ako sa coverage ng Bambanti Festival sa Ilagan, Isabela at hindi ko maiwasang mamangha sa aming paglilibot sa lugar na sentro ng agri-kultura.

Pagkatapos ng isang linggong magarbong selebrasyon ng Bambanti Festival sa Ilagan na kapitolyo ng Isabela ay namasyal kami sa katabing bayan ng Santa Maria at Cabagan.

Puro palayan at maisan ang daraanan na super nakaka-relax pagmasdan. Salamat sa aming tour guide na sina Ms. Jackie Plaza at Joy Binag ng Isabela Tourism Information and Assistance Center na matiyagang sumama para ibida ang magagandang lugar sa kanilang probinsya na kabilang sa Top 10 Richest Province sa buong Pilipinas.

Ilagan National Museum and Library

Namasyal muna kami sa Ilagan Museum and Library na dating kapitolyo at isa na rin sa dinarayong lugar lalo ng mga kabataan dahil dito makikita ang mayamang cultural heritage at kasaysayan ng lalawigan. Naka-display ang iba’t ibang antique furnitures, fossils, artworks, and ethnographic items ng mga kilalang tao na nanungkulan sa lugar.

Ilagan Japanese Tunnel

Isang dating basurahan ng eskwelahan ang natuklasang Japanese tunnel na ginamit noong World War 2. Kasakuluyan itong pinapangasiwan ng LGU upang mapangalagaan. May habang 40 metro ang war tunnel na may iba’t ibang exit point sa Bgy. Santo Tomas. Isa pa nga dito ang nakatumbok umano sa simbahan.

Makikitaang ilang orihinal na gamit pandigma ng mga sundalong Hapon gaya ng machine guns, bomba, mga bala, samurai sword, at maraming iba pa. Pinaniniwalaan din na dito itinago ang Yamashita treasures kabilang ang Golden Buddha, gold bullions, coins, diamonds at ibang kayamanan noong panahon ng giyera.

May entrance fee na P50 at freebie ang pagsusuot na makulay na Japanese kimono na may ternong bulaklaking payong para sa picture taking. Pwede kang mag-wish sa Furin (authentic Japanese bells) na iconic summer symbol ng Japan na naghahatid umano ng vibration at sound waves papuntang langit.

Cabagan-Santa Maria bridge

Dumaan kami sa Cabagan-Santa Maria overflow bridge, isang one-way na tulay na tatawid sa Cagayan River na tanging nag-uugnay sa bayan ng Cabagan at Santa Maria. Ayon kay Congressman Antonio ‘Tonypet Albano’ na aming nakakwentuhan, sisikapin nila na magawa ang bridge ngayon taon na malaking tulong sa progreso ng turismo at kalakalan sa buong Isabela.

Hindi pa kasi tapos ang ginagawang Sta. Maria-Cabagan bridge na may maluwag na daan at disenyong pang world class kaya’t nagtitiyaga ang mga biyahero na dumaan sa umaapaw na tulay lalo na kapag bagyo at maulan.

Santa Maria

Simple at maganda ang lugar ng Santa Maria na isang 4th class municipality. Hayahay at talagang amoy probinsya. Malakas ang hangin kaya’t parang lilipad agad ang mga problema mo at may kalamigan pa ang klima na Baguio feel.

First stop sa Poblacion O3 na sentro ng pottery making industry na karamihan sa nakatira ay tribong Ibanag. Manu-mano ang paggawa ng paso at banga (dweng) mula mga hinukay na lupa na ginagawang clay hanggang sa paghulma at pagluluto o ‘maggaba’ (Ibanag term) kung saan sinusunog ng halos 4 na oras kasama ng mga dayami o pinatuyong dahon ng palay at mais.

Isa ito sa ikinabubuhay ng mga Ibanag bukod sa pagtatanim. Nakakabilib makita ang ganitong industriya lalo’t suportado ng DOST na ngayon ay nasa proseso nang pagtuturo ng ‘sculpting’ para lalong mapalago at makilala ang lugar sa pottery making. Naibebenta ang mga produktong banga sa ilang lugar sa Maynila at Mindanao kaya may siguradong kita ang mga tao dito.

Santuaryo de San Jose

Itinayo ang sanctuary na ito ni Mayor Hilario Pagauitan bilang alay sa kanyang anak na si Maria Lourdes na namatay sa isang aksidente noong 2008. Isang trahedya na nagkaroon ng malaking kabuluhan hindi lang para sa kanilang pamilya kundi sa pagbubuklod ng kanilang lugar sa Santa Maria.

Katabi ng simbahan ang Casa Di Spiritualidad Di San Giuseppe na pinagdarausan naman ng religious activity at retreat. May museum sa ibaba ng simbahan kung saan naka-display ang iba’t ibang religious artifacts na added attraction sa lugar.

The Giant Pot (Banga)

Paboritong pasyalan ang parke ng The Giant Banga na kasalukuyang work -in- progress. Isa sa mga landmark at pinagmamalaki ng lugar na hindi dapat palagpasin. Agaw- pansin dahil ito ang pinakamalaking banga sa buong Pilipinas na sumisimbolo sa kanilang nagisnang kultura. Yari sa kongreto para mas lalo umanong maging matibay.

Maria Lourdes Mansion

Tinawag na ‘New Zealand of the Philippines’ na must see at must visit sa Santa Maria.

Kakabukas pa lang ng hotel na isang dating mansyon at pinagmamalaki sa north eastern Luzon. Isa itong hotel na may chapel na nagpapakita lang na bahagi ng pamumuhay ng mamamayan dito ang kanilang malakas na pananampalataya at spirituwalidad.

Cagayan River

Tunay na maipagmamamali ng Isabela ang Cagayan River na tinatawag na Rio Grande de Cagayan, ang pinakamahabang ilog sa bansa na may sukat na 520 kilometro na pwedeng ihilera sa mga sikat na ilog sa buong mundo gaya ng Nile River sa Africa at ang Mekong River sa Vietnam dahil sa natatanging ganda nito.

Pancit Cabagan

Hindi kumpleto ang Isabela tour kung hindi matitikman ang original na Pancit Cabagan na popular na pagkain ng mismong munisipalidad ng Cabagan. Sa mga kuwento, taong 1887 ay ilang mangangalakal na Intsik na galing Amoy (Xiamen), China ang nagpakilala ng pancit cabagan sa Aparri, Cagayan at simula noon ay nakilala na ito. Personal ko itong natikman sa Mariloi’s restaurant at masasabi ko na kakaiba at masarap ang lasa na may pagkakahawig sa Pancit Canton at Palabok.

Malakas ang karisma dahil sa naiibang kultura at mga tagong paraiso ng Isabela. Hindi man kasing sikat tulad ng Boracay, Palawan o Bohol subalit maraming magagandang lugar na maaaring pagpilian at ipagmalaki kung feel mo ng peace, sweet and quiet na malayo sa stress.

Kaya yayain na ang pamilya at mga kaibiga! Nature trip na at makisaya sa Isabela!