Timeout sa bombahan! Mary Joy Dacoron rarampa sa 2023 Binibining Pilipinas

SUSUBUKANG tularan ni middle blocker Mary Joy Dacoron ang nakamit na tagumpay sa beauty pageant ni Creamline Cool Smashers hitter Michelle Gumabao matapos palaring makapasok sa Top 40 ng 2023 Binibining Pilipinas.

Pansamantalang iniwan ng dating Adamson Lady Falcons, Chery Tiggo Crossovers at Cignal HD Spikers player ang professional league upang subukang makahirit sa mataas na pwesto sa taunang local beauty pageant na magsisilbing daan upang makasali sa prestihiyosong Miss Universe.

Minsan nang kinapos noong isang taon ang 27-anyos na middle blocker nang hindi pinalad na makatungtong sa Top 40, subalit hindi ito sumuko at ipinagpatuloy ang pangarap na matupad ang pagiging beauty queen habang sumasabak sa hampasan sa volleyball.

Inilahad nito sa kanyang Instagram account ang mga pinagdaanang pagsubok at pakikipaglaban na halos sinukuan ang sarili, subalit nakakuha ng karagdagang lakas upang lampasan ang lahat ng balakid sa buhay.

“Maikili lang ang buhay. Piliin nating maging masaya at mamahagi ng ating kasiyahan sa iba,” wika ni Dacoron.

Nagawang manaig ni Gumabao bilang Binibining Pilipinas Globe noong 2018 at kumislap na tumapos sa Miss Globe sa top 15. Muli itong nakipagsapalaran sa Miss Universe Philippines noong 2020 at nakakuha ng second runner-up. (Gerard Arce)