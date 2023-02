Super iyak sa taping: Jennica natakot kina Joel, Janine, Christian

Biglang humagulgol si Jennica Garcia sa taping ng ‘Dirty Linen’ matapos ang isang eksena. Feeling kasi niya, kinulang siya sa pag-arte.

Sa “Hotspot” exclusive interview with DJ Jhai Ho, naibahagi ng aktres na matapos ang isang eksena nila ni Christian Bables, humagulgol siya sa CR ng set dahil alam niyang may ibubuga pa siya sa aktingan.

Nahiya rin daw siyang mag-request pa sa direktor na ulitin pa ang kanyang eksena.

“Alam kong hindi ‘yun ‘yung best ko. Tapos dahil ginood ni direk, ayokong magmarunong na ‘Direk, pwedeng isa pa?’ Pagpunta ko sa portalet, umiyak ako,” chika ni Jennica.

Nahalata raw ni Christian ang pag-iyak niya at in-assure siyang “naramdaman” niya ang acting nito.

Pero sabi ni Jennica, nagsusumikap siyang umarte dahil sa pressure na nararamdaman niya sa mga katrabaho sa serye.

Feeling niya ay laylay siya kapag kaeksena niya sina Joel Torre, Janine Gutierrez, Christian Bables.

“Isang eksena lang ang kailangan ko na mapakita ko na isa rin akong kumikinang na butuin. Whether may linya ‘yan, walang linya ‘yan, support ‘yan, kailangan mapakita ko ‘yun sa kanila,” sabi ni Jennica.

Kaya mas inaaral pa rwa niya ang mga eksena at ang karakter niyang si Lala.

Pero sa totoo lang, puring-puri siya ng mga netizen dahil sa kanyang mahusay na pag-arte. Nag-trending ang sexy dance scene niya sa isang episode.

“I love her already sobra. Madaming projects ahead sa kanya after Dirty Linen for sure. With that passion, determination, and personality no doubt talaga!” sabi ng netizen na si Chad Avila. (Rb Sermino)