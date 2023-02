Presyo ng bilihin sisirit pa

Naitala ang nakakalulang 8.7% inflation rate sa bansa noong Enero, pinakamataas sapul noong Nobyembre 2008.

Pero babala ni National Statistician Claire Dennis Mapa, posibleng tumaas pa ito dahil hindi pa narating ang peak ng inflation noong nakaraang buwan.

“As a consumer I would want that that is already the peak. However, we have to look at the data. We have challenges,” pagsisiwalat ni Mapa sa isang press conference.

Ang inflation ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ito ang sinasabi ng marami tulad ng Asian Development Bank, World Bank, at mga ekonomista na siyang pangunahing banta sa ekonomiya.

Ayon sa Philippine Statistics Authority, pinakamalaki ang ambag sa pagtaas ng inflation ang ba­yad sa upa, tubig, kuryente at iba pang panggatong at mahigit kalahati ng pagtaas ng inflation ay dahil sa pagmahal ng mga ito.

Sabi ni Mapa, umakyat sa 8.5% ang inflation ng upa, tubig,kuryente, at iba pang panggatong noong Enero mula sa 7% nung Disyembre. Nitong Enero, pinatupad ang singil sa tubig ng mga concessionaire ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System at nagmahal din ang singil sa kuryente. (Eileen Mencias/Catherine Reyes/Betchai Julian)