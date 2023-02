Philvocs: Turkey quake posible sa ‘Pinas

Hindi inaalis ng Phi­lippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang posibilidad na mangyari rin sa Pilipinas ang malakas na lindol na tumama sa Türkiye (dating Turkey) at Syria.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Dr. Teresito Bacolcol, officer-in-charge ng Phivolcs na nakaranas na ang Pilipinas ng malakas na lindol noong July 16, 1990 na naitala sa 7.8 magnitude sa Luzon.

Ganito rin aniya kalakas ang tumamang lindol sa Türkiye at bahagi ng Syria nitong Lunes kung saan marami ang naiulat na nasawi, nasugatan at nawasak na mga gusali.

“Well, there’s always this possibility. In fact, nangyari na iyang magnitude 7.8 earthquake in 1990, July 16. Kung matatandaan ninyo po, iyong 1990 Luzon earthquake is also magnitude 7.8. And marami tayong active fault sa Pilipinas that is also capable of creating a magnitude 7.8, particularly the Philippine fault,” ani Bacolcol. (Aileen Taliping)