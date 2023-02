Para ‘di makabuntis! Tulfo bet ibawal alak sa mga menor de edad

Para mapigilan ang pagbubuntis ng kabataan sa bansa, nais ni Senador Raffy Tulfo na dapat kumuha ng lisensya ang mga tindahang nagbebenta ng alak.

Sa pagdinig ng Senate committee on women, family relations, and gender equality, sinabi ni Tulfo na maraming kaso ng pagbubuntis ng kabataan ay nangyayari pagkatapos makipag-inuman sa kalalakihan.

“Siguro po isa-suggest ko, i-legislate natin ‘to na magkaroon ng liquor license ang lahat ng tindahan na nagtitinda ng liquor,” mungkahi ni Tulfo.

“Kapag nag-violate ka, nagbenta ka ng liquor sa minor, kakanselahin ‘yong lisensya mo forever. Hindi ka na puwede magtinda ng liquor. Kapag nagpumilit ka, puwede ka makulong,” giit pa niya.

Samantala, naalarma naman si Senador Sonny Angara sa tumataas na bilang ng mga kabataang babae na may edad 10 hanggang 14 na nabubuntis ng mas matandang kala­lakihan.

“Even more concerning was the data on fathers who were more than 10 years older than the teenage mothers, which the PSA pegged at six to seven percent annually from 2016 to 2020,” sabi ni Angara. (Dindo Matining)