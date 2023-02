Myla Pablo walastik binyag sa F2 Logistics

Mga laro sa Huwebes: (FilOil EcoOil Center/San Juan)

4:00pm — Creamline vs Cignal

6:30pm — Petro Gazz vs Choco Mucho

NAKAKA-TENSE pero bongga pa rin ang ‘binyag’ ni Myla Pablo para sa bagong team niyang F2 Logistics Cargo Movers matapos makaalpas sa limang set kontra PLDT High Speed Hitters, 25-22, 25-21, 14-25, 20-25, 16-14, sa unang laro, Martes, sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Bagaman ang libero na si Dawn Macandili ang itinanghal na Best Player of the Game sa suwabeng pamamahagi ng bola sa kanyang 35 excellent digs at 10 excellent receptions, ang mainit na opensa naman ni Pablo, galing sa Petro Gazz Angels noong nagdaang season, ang bumuhat sa F2 Logistics sa unang panalo sa kumperensiya.

Top scorer ang dating National University (NU) Lady Bulldog na si Pablo sa hinambalos na 21 puntos mula sa 20 atake at isang ace.

Ganado ang Cargo Movers sa pagbubukas ng laban, agad na kinuha ang unang dalawang set at nagbadyang walisin ang PLDT.

Pero nagising sa third set ang High Speed Hitters para itarak ang 25-14 pagresbak.

Sinundan pa nila ito ng 25-20 pagbomba sa fourth set para makahirit ng deciding fifth.

Pero nagtulungan na sina Pablo, Macandili, Kim Kianna Dy at Aby Marano sa huling set para kunin ang 16-14 panalo sa unang sabak ng koponan. (Gerard Arce)