Motor tinest drive ng buyer, hindi na ibinalik sa owner

Wanted sa pulisya ang isang lalaki matapos nitong tangayin ang itinest drive niyang motorsiklo sa Bacoor City, Cavite kahapon.

Kinilala ang suspek na si Saint Donniel Reyes y Bautista, nasa hustong gulang, ng B5 L1 Rimsa St., Phase IV-B Barangay Dela Paz, Lower Antipolo, Rizal. Arestado ang kasama nito na si Rean Hazel Cabatian y Lumbre, 23, production operator, ng Barangay San Andres sa Candelaria, Quezon.

Ayon sa biktimang si Darius Godilo, 26, ng No. 63 Barangay Mambog 4, Bacoor City, Cavite, nag-message sa kanya ang suspek nang makita nito sa kanyang Facebook wall na ibinebenta niya ang kanyang Yamaha NMAX na binayaran niya ng pang-unang P75,000 at apat na beses pa lang niyang hinuhulugan ng P2,800 kada buwan.

Sa salaysay ng biktima kay P/Cpl. Marco Romero Cupo ng Bacoor City Police, nagkasundo sila ng suspek na magkikita sa harap ng barangay hall ng Barangay Mambong bandang alas-2:05 ng madaling-araw kahapon.

Aniya, pumayag siya sa hirit ni Reyes na i-test drive ang motor dahil maiiwan si Cabatian sa lugar. Nagduda aniya siya nang hindi na niya ito makontak sa cellphone at hindi na rin bumalik sa lugar kaya humingi siya ng tulong sa barangay at pinaaresto si Cabatian.

Kasong paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code (Estafa) in connection with Republic Act 10883 (New Anti-Carnapping Act of 2016) ang kinakaharap na kaso ng dalawa. (Gene Adsuara)