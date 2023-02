Magbayad ng tamang buwis – PBBM

Nanawagan si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa publiko na magbayad ng tamang buwis dahil ito ang magsisilbing puhunan para makabangon ang ekonomiya at matulungan ang mga naghihirap na Pilipino.

Sinabi ito ni Marcos Jr. sa kickoff ng national tax campaign sa Philippine International Convention Center (PICC) nitong Martes, Pebrero 7.

“I encourage the public to pay the correct amount of taxes on time to support the country’s economic recovery and expansion – so critical in this time,” giit ng Pangulo.

Pinaboran din niya ang isinulong sa Kamara ni Congressman Joey Salceda na naglala­yong taasan ang buwis ng mga mararangyang gamit gaya ng kotse at iba pa mula 20% ay gagawing 25%.

Ayon sa pangulo, resonable ang panukala ni Salceda dahil kahit bumagsak ang ekonomiya ay hindi buma­baba ang presyo ng mga luxury goods.

“Well, I think because right now the tax on luxury goods only covers very specific items. And luxury goods, as those who have put in some study on these know, hindi nagbabago ang demand niyan kahit anong sitwasyon. So, palagay ko naman, it’s reasonable that we will tax the consumption side of those who are consuming luxury items,” anang Pangulo.

Para aniya sa mga ordinaryong tao, ramdam kapag bumagsak ang ekonomiya pero hindi sa mga maraming pera dahil kahit mahal ang bagay na gusto ay kayang bumili at hindi iniinda kung bumaba man ang ekonomiya ng bansa. (Aileen Taliping)