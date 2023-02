Lodi! Financial advisor na, licensed architect pa

Literal na nagpapaganda ng buhay at bahay! ‘Yan ang istorya ng isang Rizaleño financial advisor na ngayon ay lisensyadong arkitekto na rin.

Siya si Ye Eun Marick Dawi, 26-anyos mula Cainta, Rizal. Nagtapos siya ng BS Architecture sa Polytechnic University of the Philippines – Sta. Mesa noong May 2019.

Pagbabahagi niya sa Abante News, “Mula bata ako hanggang maka graduate ako ng college, nakatira kami sa bahay ng lola ko. Typical Filipino setting na extended family in one home. Apat na pamilya kami sa bahay ng lola ko,

“Kaya naman minsan ay nangangarap rin ako na makabukod, magkaroon ng sariling bahay, sariling kwarto. Ang sabi ko sa sarili ko nung pumipili pa lang ako ng course ko sa college e balang araw makakapag pagawa rin ako ng sariling bahay na ako pa mismo ang nagdesign.”

Nang maging ganap na nga raw siyang architect, sobrang tuwa talaga ang naramdaman ni Dawi, “Sabay rin kami ng boyfriend ko nag exam kaya magkasama kami mag abang ng result. Nung nakita na namin pangalan namin parehas sobrang saya talaga kasi ‘Mission Accomplished’ ang feeling. Worth it lahat ng pagod at puyat sa pagrereview.”

After graduation, bilang requirement bago kumuha ng Architecture Licensure Examination (ALE) ay nagwork si Ye Eun bilang construction support sa isang firm sa loob ng dalawang taon.

Habang nagtatrabaho ay isinasabay niya ang pagiging financial advisor. “Balance lang sa time para pagsabayin Archi at pag FA. Usually after office ko sa archi saka naman ako nakikipag meet sa clients ko. Either gabi after office hours o kaya naman e Sundays,” aniya.

Makalipas ang dalawang taon na required work experience ay nagdesisyon na si Ye Eun na i-full time ang pagiging financial advisor.

Sa ngayon, ine-enjoy pa niya ang pagiging financial advisor habang naghihintay ng job offers bilang arkitekto at matupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling bahay.

Payo niya sa iba, “Gaya ng isang bahay, build yourself a strong foundation. ‘Wag panghihinaan ng loob. Surround yourself with family and friends na alam mong susuporta sayo. Maraming puyat at pagod pero tuloy lang, kasi pagdating sa dulo, worth it lahat yan. At bago ka pa maging arkitekto, magtravel ka, marami tayo matututunan sa paligid natin.”

Mensahe pa ni Dawi, “Para sa mga naghahanap ng Partner sa paglevel up ng ipon, security, and wealth, #StepUpYourFinance with @YeEun Marick!” (Moises Caleon)