NAGREYNA ang Gilas Pilipinas Lady MacBeth Riots sa katatapos lamang na Manila Hustle 3×3 Women’s Basketball Invitational Tournament nitong nakaraang Sabado sa Robinson’s Magnolia Atrium.

Kinubra ng Lady MacBeth Riots ang panalo kasunod ng 21-11 pagdispatsa sa Army Altama Philippines, sa nasabing Invitational Tournament na kauna-unahan ng Uratex.

Ayon kay head coach Patrick Aquino, hindi sila humihinto ng pag-sali sa mga kompetisyon na makakatulong sa kanilang paghahanda para sa mga lalahukang international tournament.

“Everyday nag-eensayo kami to prepare for the international competition na nalalapit na rin,” pahayag ni coach Aquino.

Hinirang si Kacey Quinn dela Rosa ng Lady Riots bilang Most Valuable Player, kasama niya sa Mythical Three sina Dunarang Kim ng 1Eyehansol Korea at Natalia Prado ng Lady Army. (Gracea Torres)