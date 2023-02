Laban lang girl! Pinay tennis ace Alex Eala asinta silya sa French Open

NAKATUTOK si 2022 US Open Junior girls singles champion Alexandra “Alex” Eala sa pagsabak sa mas maraming pro grand slam ngayong taon.

Sinabi ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na nais nitong makipagkumpetensya sa pinakamaraming women’s grand slam tournament ngayong 2023 tennis season matapos ang nangyari sa kanyang unang bahagi sa qualifying tournament ng Australian Open women’s grand slam nakaraang buwan.

Sa pagsasalita sa harap ng mga taga-media sa Pilipinas kahapon, ibinahagi ni Eala na target niya makahambalos sa Roland Garros.

Magiging posible ito kung pananatilihin niya ang kanyang mga ranggo at makukuha ang tamang sitwasyon sa mga tuntunin para makasampa sa French Open main draw.

“Well that depends on a lot of factors. I have to defend points and hopefully gain points if I can and it also depends kung sino ang sasali sa tournaments at kung sino ang mag-back out,” sabi ni Eala, na katatapos lamang sumabak sa WTA 250 tournament sa Thailand.

“So, give or take. Sana. Hindi ko talaga alam kasi it would be my first French Open professionally,” sabi nito.

Bumaba si Eala sa No. 217 sa WTA rankings at umaasa na ipagpatuloy ang kanyang pagtaas sa mga pro tournament.

Gayunman, may hadlang at limitasyon kay Eala ng mga propesyonal na torneo na maaari niyang salihan dahil sa kanyang pagiging 17-taong gulang.

Si Eala ay maaari lamang maglaro ng limang higit pang mga torneo upang masungkit ang isang pwesto sa France.

Ngunit sa sandaling maging 18 si Eala, hindi na magkakaroon ng anumang limitasyon sa kung gaano karaming mga paligsahan ang maaari niyang laruin. (Lito Oredo)