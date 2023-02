Kamara, Ateneo nag-tandem sa Marcos 8 point agenda

Pumasok sa isang memorandum of agreement ang Kamara de Representantes at Ateneo de Manila University upang gumawa ng isang evidence-based research na susuporta sa 8-point agenda ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Kumpiyansa si Spea­ker Ferdinand Martin Romualdez na malaki ang maitutulong ng research collaboration project upang makagawa ang Kamara ng “evidence-based, people-oriented” na panukalang batas.

Sinabi ni Romualdez na mahalaga ang MOA upang maabot ng Kamara ang pangarap nito na makagawa ng makabuluhang batas na makatutulong sa mga Pilipino.

Ang MOA, na tinawag na HRep-Ateneo de Manila Research Project, ay pinirmahan nina House Secretary-General Reginald Velasco at Fr. Roberto Yap, pangulo ng ADMU, para sa Department of Economics and the Ateneo Center for Economic Research and Development ng unibersidad. (Billy Begas/Eralyn Prado)