Kalma lang guys! Klay Thompson 12 tres isinalpak

NAGLIYAB ng 12 for 16 shooting sa labas ng arc si Klay Thompson at kumalas sa third quarter ang Golden State bago ibinaon ang Oklahoma City 141-114 Lunes ng gabi.

Binigyan ng maingay na ovation sa Chase Center si Thompson nang iupo kulang 5 minutes pa sa laro kipkip ang 42 points mula 15 of 22 shooting.

Naka-walong games na si Thompson na may 10 o higit pang 3s, pangalawa sa NBA record 22 ng Splash Brother na si Stephen Curry.

Sumegunda ng 21 points, 12 assists si Jordan Poole, may 18 markers si Andrew Wiggins sa unang laro ng Warriors na garahe si Curry dahil sa left leg inijury.

Sa halftime lang ay may 27 points na si Thompson sa 60-53 lead ng hosts. Inumpisahan nila ang second half sa 19-7 tear at na-outscore ang Thunder 44-26 sa third.

Walang nagawa ang 20 points ni Shai Gilgeous-Alexander at 19 ni Aaron Wiggins sa OKC. (Vladi Eduarte)